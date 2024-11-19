Полная неожиданность: «Город 312» представил новую солистку

В Москве прошел очередной светский раут, на котором группа «Город 312» неожиданно представила новую фронтвумен, которая заменяет проходящую курс реабилитации Аю (Светлана Назаренко). Ей стала участница шоу «Голос» Диана Макарова, сообщает сайт MK.Ru .

На дне рождения популярного портала Woman.ru певица исполнила ностальгические «Останусь» и «Вне зоны доступа», а также представила публике новый трек.

Ая 3 года назад перенесла тяжелую форму коронавируса и ощущает последствия до сих пор. В 2023 году группа вынуждена была приостановить концертную деятельность из-за состояния здоровья солистки.

На съемках «Голоса» участники «Города 312» заметили выступление Дианы Макаровой и предложили ей присоединиться к коллективу. Она станет только временной заменой Аи, та обещает вернуться на сцену, как только восстановит здоровье.