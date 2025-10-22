Полезные советы: телеведущая Аврора рассказала о новом шоу

Популярная ведущая шоу «Полезная программа» на телеканале «ТВ Центр» Аврора заявила, что передача может быть интересна зрительницам разных возрастов. Она также рассказала о своем отношении к внешности, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Никто не хочет менять черты. Мой знакомый пластический хирург говорит, что женщины хотят выглядеть так же, но свежее, без „натяжений“. Уходят в прошлое филеры, большие губы, изменение на модный разрез глаз. Даже грудь сейчас мало кто увеличивает. Наоборот, есть те, кто приходит уменьшать. Такой тренд на естественное омоложение», — сказала Аврора.

По ее словам, «Полезная программа» освещает большой спектр вопросов: как пользоваться пищевой пленкой, как ее оторвать, как вывести пятна при помощи соды, кипятка и лимонной кислоты.

Но главная тема передачи — это красота и здоровье. Телеведущая демонстрирует массаж лица, рассказывает об усилении эффекта от крема для лица при помощи аптечных средств, витаминов и специй.

