Покровский* поет на английском в американских кабаках и зарабатывает для ВСУ

Музыкант Макс Покровский* поет в американских кабаках на английском языке для сбора средств в поддержку ВСУ. За каждое выступление он зарабатывает по несколько тысяч долларов.

Глава группы «Ногу свело» катается по Соединенным Штатам с концертами. Ближайшие выступления запланированы в Детройте, Миннеаполисе и Чикаго. Однако большие залы Покровский* собрать не может, поэтому вынужден петь в ресторанах и небольших барах.

Во время выступлений артист пытается разговаривать с публикой на ломаном английском. Билеты продаются за примерно 100 долларов.

На платформе, через которую Покровский* реализовывает билеты, указано, что группа уже собрала 100 тыс. долларов для ВСУ. В другом пункте собраны высказывания артиста против России.

*Музыкант Максим Покровский признан в России иностранным агентом.

