Показ спектакля «Приключение Буратино» прошел в Павловском Посаде

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В воскресенье, 19 января, в Павловском Посаде на подмостках Дома культуры «Филимоновский» состоялся показ спектакля «Приключение Буратино», поставленного театральным коллективом «СказкаГрад», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Полюбившая многим постановка вновь собрала благодарных зрителей, любящих театр. Знакомая история непослушного мальчишки, выструганного из полена, ожила на доброй сцене Дома культуры. Актеры постарались на славу. Юные зрители с интересом смотрели сказку, переживали за героев и не скупились на аплодисменты, подпевали.

В финале победила дружба, а всех гостей еще раз навестили Дед Мороз и Снегурочка.

«Спасибо актерам театрального коллектива „СказкаГрад“, его руководителю и режиссеру Елене Анатольевне Давыдовой за профессиональное отношение к делу. Ждем новых постановок и желаем коллективу успехов в совершенствовании актёрского мастерства, — отмечает руководство Дома культуры „Филимоновский“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.