Появилось видео открытия Нотр-Дам де Пари после реставрации в Париже

Собор Парижской Богоматери торжественно открыли после реставрации, которая длилась в течение пяти лет из-за разрушительного пожара в 2019 году. Кадры с открытия собора опубликовал ТАСС .

Церемония открытия прошла в присутствии руководителей многих государств, в том числе французского президента Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа, британского принца Уильяма, предпринимателя Илона Маска и т. д.

В соборе XII века провели масштабные реставрационные работы. Его восстановили спустя 5,5 лет после пожара. Одними из первых, кто посетил обновленный собор, стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга.

Пожар произошел в парижском Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Он привел к обрушению шпиля и крыши.