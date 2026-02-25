Похороны Ирины Шевчук пройдут 28 февраля в Москве
Фото - © kinopoisk.ru
Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронят 28 февраля в Москве, сообщает ТАСС.
Церемония прощания с актрисой начнется в ЦКБ № 1 в 10:00. Затем Ирину Борисовну похоронят на Троекуровском кладбище.
Шевчук скончалась от лимфомы головного мозга 24 февраля. Актриса боролась с заболеванием три года. Она ушла из жизни в возрасте 74 лет.
Ирина Борисовна известна зрителю в первую очередь по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Всего она снялась более чем в 50 кинофильмах.
У звезды есть дочь Александра Афанасьева-Шевчук, которая тоже стала актрисой.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.