Похороны Ирины Шевчук пройдут 28 февраля в Москве

сегодня в 14:58

Церемония прощания с актрисой начнется в ЦКБ № 1 в 10:00. Затем Ирину Борисовну похоронят на Троекуровском кладбище.

Шевчук скончалась от лимфомы головного мозга 24 февраля. Актриса боролась с заболеванием три года. Она ушла из жизни в возрасте 74 лет.

Ирина Борисовна известна зрителю в первую очередь по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие». Всего она снялась более чем в 50 кинофильмах.

У звезды есть дочь Александра Афанасьева-Шевчук, которая тоже стала актрисой.

