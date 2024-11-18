«ПоэZия русской зимы»: прошла презентация сборника стихов про СВО
Поэт Пелевин: во время СВО поэзия нашла своего массового зрителя
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В национальном центре «Россия» презентовали сборник стихов «ПоэZия русской зимы», посвященный теме конфликта на Украине и СВО, сообщает RT.
«Поэзия как таковая нашла своего массового зрителя, чего раньше не было», — заявил один из авторов, поэт Александр Пелевин.
По его словам, до СВО поэзия была уделом узкого круга московских и петербургских критиков, но с началом конфликта она смогла предложить массовому читателю ответы на вопросы и сопереживание.
Стихотворения 27 авторов отбирала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.