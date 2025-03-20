Поэт Вадим Жук умер в Суздале

Автор песен мультсериала «Маша и Медведь» Вадим Жук скончался на 79-м году жизни

20 марта кинокритик Лариса Малюкова в своем Telegram-канале рассказала, что на 79-м году жизни в Суздале ушел из жизни Вадим Жук, поэт, актер, сценарист и конферансье, сообщает «Царьград» .

Он умер во время Суздальского анимационного фестиваля, где на протяжении многих лет выступал в качестве одного из главных ведущих.

В этом году из-за проблем со здоровьем поэт смог присутствовать лишь в качестве зрителя.

Обстоятельства смерти не называются, но, по предположениям близких, причиной мог стать сердечный приступ.

Вадим Жук оставил после себя богатое наследие, включая множество детских стихов, а также песни, звучащие в популярном мультсериале «Маша и Медведь».