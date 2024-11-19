Подведены итоги конкурса по поддержке развития инклюзивных практик музеев РФ

Фонд социальной помощи и поддержки «Свет» подвел итоги конкурса по поддержке развития инклюзивных практик в музеях РФ «Без исключения—2024». Победителями конкурса стали 75 музеев из 45 регионов России. В числе победителей есть и подмосковные музеи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего на конкурс было подано 104 заявки, в экспертизе которых приняли участие 75 экспертов, в том числе 6 экспертов с инвалидностью — специалистов по инклюзии.

«Мы видим, что интерес к развитию инклюзии растет по всей стране. В этом году на конкурс пришло очень много заявок от музеев, только начинающих работать с посетителями с инвалидностью. Я считаю, что это стремление нужно поддерживать — мы увеличили грантовый фонд до 125 млн рублей. Именно музеи делают искусство доступным всем», — отметил основатель фонда «Свет» Александр Светаков.

В список победителей конкурса вошли государственные музеи Московской области ГАУК «Серпуховский историко-художественный музей» и ГАУК «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», а также муниципальный музей г. Серпухов МБУК «Музейно-выставочный центр».

Также в число музеев с наилучшими инклюзивными практиками вошел федеральный музей, расположенный на территории Подмосковья. Это ФГБУК «Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

Фонд социальной помощи и поддержки «Свет» создан в 2019 году для развития филантропии в России. Фонд поддерживает социальные проекты в сфере культуры и образования, чтобы сделать искусство и знания доступными для всех групп граждан.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.