Подруга раскрыла, за что кинозвезда СССР Мирошниченко корила себя перед смертью

Знаменитая советская актриса Ирина Мирошниченко незадолго до своей смерти сильно сожалела о том, что так и не стала матерью. Об этом рассказала ее близкая подруга Виктория Лазич, сообщает kp.ru .

По словам Лазич, последние годы для актрисы были наполнены одиночеством и сожалениями о несложившейся семейной жизни.

«Она очень жалела, что у нее нет детей. А взять ребенка из детского дома, чтобы подарить кому-то оставшуюся часть своей жизни, она тоже не могла. Возраст», — отметила подруга Мирошниченко.

Актриса трижды была замужем, но настоящего семейного счастья так и не обрела. Лазич рассказала, что Мирошниченко имела завышенные требования к потенциальным партнерам и после третьего развода больше не рвалась замуж, понимая, что многие мужчины преследуют корыстные цели.

Работа помогала артистке отвлекаться от проблем в личной жизни. Однако, когда ей стали предлагать меньше ролей, она ощутила, что упустила время.

«Она сказала: „Я почувствовала такое сильное одиночество… У друзей семьи, дети, внуки, свои радости и заботы. А я одна… Наверное, это неправильно. Все надо делать вовремя“», — вспоминает Лазич.

Мирошниченко скончалась в августе 2023 года в возрасте 81 года. Причиной смерти стала остановка сердца. До этого актриса переболела гриппом в тяжелой форме.