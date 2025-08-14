Подростки создадут театральные сценарии с помощью ИИ в Ленинском округе

Порядка 100 молодых людей от 12 до 18 лет из разных регионов России покажут себя в умении импровизировать и интегрировать в постановки современные технологии.

«Мероприятие пройдет в уникальном формате: его особенностью станет отсутствие необходимости предварительной подготовки постановок. Участники будут разделены на команды и с помощью искусственного интеллекта создадут свой собственный сценарий на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях, ценностях», - рассказали сотрудники «Горок Ленинских».

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что площадкой проведения театрального фестиваля неслучайно выбрана усадьба Горки. Дореволюционная владелица поместья Зинаида Морозова была вдовой промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова - одного из основателей Московского Художественного театра, а также дружила с актрисой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой.

Финальный показ подростковых социальных постановок состоится на сцене Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» в 14:00. Помощь организаторам в проведении фестиваля окажет волонтерский корпус Ленинского городского округа.

Уточняется, что проект подготовлен Федеральным центром развития программ социализации подростков при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Он направлен на создание безопасного досугового пространства для тинэйджеров в социуме и содействие в реализации их творческих способностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.