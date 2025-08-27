Подольский драмтеатр покажет выставку костюмов и декораций к своему 15-летию

В Подольском краеведческом музее 4 сентября откроется выставка к 15-летию театра PDK Drama с экспозицией костюмов из прошедших представлений. Также видеоматериалы, фотографии актеров и сцен из спектаклей, афиши разных лет, макеты спектаклей и уникальная инсталляция. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Костюмы подобрали из спектаклей драмтеатра «Окна», «Евгений Онегин», «Белка в клетке», «Волшебные приключения Емели». Также включили образ актрисы Екатерины Гусевой из спектакля «Имя для звезды».

«Специально созданная к выставке инсталляция позволит зрителям слегка погрузиться в мир закулисья и почувствовать магию театра», — сказал директор PDK Drama Олег Ефремов.

Посетители смогут узнать о том, с чего начиналась история Подольского драматического театра, о творческом пути труппы и его главного режиссера Олега Ефремова.

Подольский выставочный зал находится на Советской площади, 7. Выставка продлится до 20 сентября и будет открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход свободный для зрителей в возрасте 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.