Подмосковный театр «Русский балет» даст концерт 7 мая в Москве

Праздничный концерт ко Дню Победы состоится 7 мая в московском филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит для слушателей, студентов и преподавателей вуза, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Артисты представят программу из хореографических номеров и фрагментов известных балетов. В нее вошли адажио из «Щелкунчика» П. И. Чайковского, антре и адажио из «Дон Кихота» Л. Минкуса, Седьмой вальс из «Шопенианы» Ф. Шопена, фрагмент «Нимфы» из сюиты «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, а также сцены из балетов «Привал кавалерии» И. Армсгеймера и «Девушка и хулиган» Д. Шостаковича.

Специально к концерту подготовлены миниатюры на музыку песен военных лет, в том числе «Смуглянка», и лирическая композиция «Я тебя никогда не забуду» на музыку А. Рыбникова.

В концерте примут участие заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина и Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, лауреаты международных конкурсов Валерия Васильева, Алена Таценко, Екатерина Макеева и другие артисты театра.

В министерстве напомнили, что в 2026 году театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева отмечает 45-летие. В его репертуаре — классические постановки «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Шехеразада», «Чиполлино» и другие спектакли. Коллектив является лауреатом национальной театральной премии имени Федора Волкова и обладателем приза «Лучший балетный коллектив Европы» Ассоциации западноевропейских импресарио.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.