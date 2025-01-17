Подмосковный проект «Театральный поединок» открывает сезон 2025

20 января начинается прием заявок на участие в молодежном проекте «Театральный поединок». Участниками проекта могут стать коллективы учащихся образовательных учреждений дополнительного образования, сферы культуры и учреждений, имеющих театральные отделения или коллективы, занимающиеся факультативно на театральных отделениях, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Сезон 2025 года открывается двумя проектами: VI сезоном Московского областного проекта «Театральный поединок» с участием театральных коллективов и II сезоном проекта «Театральный поединок. Школьная лига», в котором участвуют школьные театры Подмосковья.

Выступления на сцене в формате кастинг-встреч и поединков между командами станут одним из этапов конкурсной программы. Все театральные коллективы, независимо от результатов, продолжают принимать участие в образовательной программе проекта в течение сезона.

Московский областной проект «Театральный поединок» традиционно будет проходить на протяжении года и завершится Большим финалом. Полная информация о проекте и ссылка на анкету для подачи заявок на участие доступны на сайте проекта: театральныйпоединок.рф.

Параллельно проекту «Театральный поединок» стартует проект «Театральный поединок. Школьная лига» с участием школьных театров.

Проект реализуется АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.