Подмосковный проект победил на форуме молодых библиотекарей «Культура молодая»

В Челябинске 16 августа завершился XI форум молодых библиотекарей России «Культура молодая». Одним из победителей стала Юлия Младенцева, представитель Коломенской городской централизованной библиотечной системы Подмосковья. На форуме она представила проект «Возвращение домой. Мячковский лук», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы очень надеялись на победу, поскольку «Возвращение домой. Мячковский лук» — это очень большой проект, в который было вложено очень много сил. Над ним работала буквально вся система — все городские и сельские библиотеки были включены в этот процесс. У нас собралась потрясающая команда, и та работа, которая проводилась в рамках проекта, охватывала множество сфер — от культуры до агросектора. В будущем мы планируем привлечь молодежь из гастроиндустрии, чтобы рассказывать о том, какие необычные блюда можно сделать из местных продуктов», — рассказала куратор проекта Юлия Младенцева.

Руководителем проекта «Возвращение домой. Мячковский лук» является директор МБУ «КГЦБС» Елена Генералова. Идея проекта заключается в продвижении Мячковского лука в качестве ресурса для развития творчества. Он позволит привлечь молодежь от 14 лет и студентов направления обучения «Туризм и сервис» в качестве сотрудников туристического бизнеса. Это позволит расширить туристический поток и поспособствует развитию сельского и событийного туризма в Коломне. Помимо этого, проект подразумевает открытие новой точки креативного фермерства и постоянного обучения — агробиблиотеки на базе Нецепинской сельской библиотеки.

Благодаря проекту, фермеры, занимающиеся выращиванием Мячковского лука, смогут пройти обучение в современном формате. Для этой цели для жителей организуют обучающий курс по луководству на базе Нецепинской сельской библиотеки «Школа луководства».

В рамках форума свои проекты презентовали свыше 300 участников из 50 регионов страны. Само событие объединяет молодежь для обмена опытом в сфере профессиональной деятельности. На форуме для участников организовали лекции, практикумы, а также марафон с необычными библиотечными проектами и ток-шоу с лидерами мнений.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.