Подмосковный музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» ждет на выставке Е. Куманькова

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» работает выставка народного художника РСФСР Евгения Куманькова, посвященная 105-летию со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены презентация сценографии Е. И. Куманькова из фондов музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», а также коллекция картин Евгения Ивановича на тему «Старая Москва» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина.

На протяжении полувека художник создавал коллекцию работ с изображением старинных и современных московских улиц и переулков. Стремясь запечатлеть на своих картинах облик московской старины, Евгений Иванович находил те пейзажи и ракурсы, которые соответствовали его видению истории, времени и пространства.

Евгений Иванович Куманьков — советский и российский художник-график, художник-постановщик, 25 лет был главным художником Академического Малого театра, автор декораций и костюмов к многим спектаклям. Его произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также в частных коллекциях в США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Венесуэле, Японии.

Билеты можно приобрести на сайте музея.

Выставка продолжит свою работу до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.