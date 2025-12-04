Подмосковный музей поучаствует в проекте «Александр III и Чайковский. Царь и композитор»

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского примет участие в межмузейном выставочном проекте «Александр III и Чайковский. Царь и композитор», организованном Государственным историко-художественным дворцово-парковым музеем-заповедником «Гатчина». Выставочный проект посвящен 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского и 180-летию со дня рождения императора Александра III. Оба они сыграли ключевую роль в формировании русской культуры второй половины XIX века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель выставочного проекта — показать особенности личностей известного композитора и императора, общность культурной среды, формировавшей их взгляды и восприятие друг друга.

Взлет славы Чайковского в России и его международное признание совпали с царствованием Александра III. Будучи Великим князем, Александр Александрович часто присутствовал на премьерах произведений Чайковского. Став императором, он оказывал композитору материальную поддержку и содействие в постановках его произведений, невзирая на мнение критиков.

В выставке принимают участие 20 музеев, архивов, библиотек, театров и учебных заведений. Музей-заповедник П. И. Чайковского представит на выставке костюм композитора, его автограф на память неизвестному лицу, письмо П. И. Чайковского к брату Анатолию, эскизы вставной арии Водемона для оперы «Иоланта», фотографию императрица Марии Федоровны и дирижерскую палочку и перчатки главного дирижера Мариинского театра 1869–1914 гг. Эдуарда Францевича Направника.

Выставка пройдет с 11 декабря по 12 апреля 2026 г. в Государственном историко-художественном дворцово-парковом музее-заповеднике «Гатчина», Ленинградская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.