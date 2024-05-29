Подмосковный музей «Новый Иерусалим» встретил детей из ЛНР

Воспитанники отделений «Семейного центра» в Луганской Народной Республики посетили подмосковный музей «Новый Иерусалим» в Истре в рамках акции «Доброе дело» экскурсионной программы благотворительного проекта «Синергия добра».

Активисты проводят подобную поездку для детей уже в третий раз. В октябре прошлого года и в ноябре были организованы обширные экскурсионные программы, включающие посещение Красной Площади, Москвариума, парка Патриот, Главного храма ВС РФ, музея «Дорога памяти» и других знаковых достопримечательностей Москвы и Подмосковья.

В этот раз детям также подготовили насыщенную программу. Они уже посетили Музей Победы на Поклонной горе и международную форум-выставку «Россия» на ВДНХ. А 16 мая для ребят организовали экскурсию по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю и мастер-класс по живописи.

На нем дети впервые рисовали масляными красками. Руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова отметила, что творчество влияет на раскрытие потенциала детей и учит их выражать свои эмоции, идеи и мысли.

После мастер-класса для детей выступил хор центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов» под управлением Дмитрия Харатьяна. Также ребятам подарили подарки с мотивирующими фразами. На протяжении всей поездки детей сопровождают «Волонтеры Подмосковья».

За время акции «Доброе дело», инициированной подмосковными школьниками и поддержанной губернатором Андреем Воробьевым, на Донбасс отправлено 144 рейса с гуманитарной помощью — это 5670 тонн полезного груза. В Подмосковье открыт 81 пункт сбора гумпомощи.

Все, что приносят жители региона, волонтеры собирают в Балашихе, сортируют и отправляют участникам СВО на фронт.