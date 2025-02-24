Подмосковный госакадемический театр «Русский балет» выступит для участников СВО

28 февраля на сцене Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе в Москве Московский областной государственный академический театр «Русский балет» представит балетный спектакль-дивертисмент для участников СВО и членов их семей. В концертную программу войдут фрагменты из шедевров мировой балетной классики и номера современной хореографии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль-дивертисмент будет представлен в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия армии победу!». Специально для концерта подготовлены хореографические миниатюры на известную мелодию А. Новикова «Смуглянка», лирический дуэт на музыку А. Рыбникова «Я тебя никогда не забуду», номер на музыку Д. Шостаковича «Барышня и хулиган».

«Российская культура с ее богатейшей историей и мощью талантов всегда была вдохновляющей и объединяющей силой. Разрабатывая концертную программу, мы старались показать свои творческие возможности и поддержать защитников нашей Родины добрыми эмоциями, позитивным настроем и верой в победу», — отметил художественный руководитель театра «Русский балет» народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Проект «Поет Россия армии победу!» стартовал в 2023 году. В его рамках на сцене ЦДРА проходят выступления известных коллективов России для того, чтобы поддержать российских военнослужащих и их семьи, а также выразить им благодарность.

Театр «Русский балет» уделяет большое внимание работе с ветеранами, участниками военных действий и их семьями. Отдельное место занимает внимание к подрастающему поколению — будущим офицерами — курсантам кадетских училищ и других учебных заведений военного профиля. Ребята бывают частыми гостями спектаклей и специальных программ театра.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» связывает сотрудничество и добрые отношения с «Клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области». Театр активно участвует в организации культурных мероприятий для участников СВО и их семей, проводит программы, направленные на духовно-нравственное развитие молодежи, популяризацию национальной культуры и русского классического балета. Члены «Клуба Героев» с семьями часто становятся гостями спектаклей театра «Русский балет». Артисты театра приглашают детей и внуков членов Клуба на детские балетные спектакли, проводят целевые выступления на мероприятиях «Клуба Героев».

Начало программы в 19:00.

В программе: П. Чайковский, «Розовый вальс» и адажио из балета «Щелкунчик»; П. Чайковский, «Русская»; Д. Шостакович, «Барышня и хулиган»; П. Чайковский, адажио из балета «Лебединое озеро»; Л. Минкус, Болеро из балета «Дон Кихот»; А. Новиков, «Смуглянка»; К. Караев, адажио из балета «Семь красавиц»; И. Армсгеймер, сцена из балета «Привал кавалерии»; А. Рыбников, «Я тебя не забуду»; Л. Минкус, Pas de deux из балета «Дон Кихот».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.