Подмосковный госакадемический театр «Русский балет» отмечает всемирный день балета

2 ноября отмечается Всемирный день балета — ежегодный праздник, посвященный балетному искусству. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всемирный день балета решено было ежегодно отмечать с 2014 года для того, чтобы сделать балет более открытым и понятным, привнести его в повседневную жизнь людей. В этот день театры, хореографические школы и отдельные артисты по всему миру организуют мастер-классы, открытые репетиции, выступления и трансляции, доступные для широкой аудитории.

В Московской области есть свой балетный театр — Московской областной государственный академический театр «Русский балет», которым руководит народный артист СССР, балетмейстер, хореограф, педагог Вячеслав Михайлович Гордеев.

Свою творческую жизнь театр начал 21 марта 1981 года и уже более 40 лет радует своим творчеством российскую и зарубежную публику. В театре трудятся 113 человек, из них 60 — это артисты балета.

Сегодня театр «Русский Балет» известен ценителям танцевального искусства во всем мире. Театр активно гастролирует как по России, так и за рубежом. Артисты театра «Русский балет» всегда желанные гости на самых престижных зарубежных сценических площадках. Театр регулярно гастролирует в Китае и многих других странах.

В репертуар театра входят лучшие произведения мирового классического балета. Сегодня в репертуаре 20 спектаклей, а также большое количество отдельных номеров и хореографических миниатюр в постановке В. М. Гордеева.

По инициативе В. М. Гордеева театр проводит мастер-классы для педагогов и воспитанников хореографических колледжей, школ, студий, а также самодеятельных коллективов Московской области. К участию в них привлекаются ведущие российские специалисты в области хореографии.

На территории Московской области действует Красногорский филиал — Хореографическое училище Московского Губернского колледжа искусств, который был открыт в 2005 году.

В филиале работают 50 сотрудников и обучаются более 100 учащихся по специальности «Искусство балета».

Выпускники колледжа становятся артистами таких театров как «Русский балет», Детский музыкальный театр им. Натальи Сац, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Театр балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург), а также преподавателями Красногорской хореографической школы «Вдохновение».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.