Подмосковный глэмпинг стал одним из самых экологичных объектов в туризме

Сеть глэмпинг-отелей «Вилли Улей» победила в номинации «Самый экологичный объект в туризме и гостеприимстве» национальной премии «Туризм будущего». Один из глэмпингов сети находится на территории региона, в г. о. Ступино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Сеть глэмпинг-отелей получила награду за бережное отношение к окружающей среде, полный отказ от пластика и использование стеклянной и глиняной посуды, активную закупку экологичной косметики и бытовой химии у локальных российских брендов, ручное производство и использование натуральных материалов, создание собственного текстиля, экономию воды и электроэнергии. Также в отелях на регулярной основе проводятся эко-квесты для детей и взрослых, субботники по уборке территории парка и облагораживанию троп, что формирует экологическое сознание и вовлекает сообщество. Сотрудники глэмпинг-отелей участвуют в мастер-классах, ручном производстве и креативных группах. Такая деятельность повышает их вовлеченность, способствует сплочению команды, создает атмосферу единства и развивает навыки.

Премия «Туризм будущего» ежегодно вручается проектам и специалистам, внедряющим принципы устойчивого развития в индустрии туризма и гостеприимства. Ее миссия — выявление и поощрение лучших практик, которые вносят вклад в развитие регионов, экологию, социальную сферу и сохранение культурного наследия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.