Подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» продлевает прием заявок до 25 апреля

Для любителей танцев из Подмосковья продлевается прием заявок на участие в III Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» до 25 апреля включительно. Оставить заявку можно на сайте городтанцует.рф , сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

«За последние дни мы получили огромное количество заявок со всей страны. Особый интерес к участию в фестивале проявили танцоры из Подмосковья. В связи с этим ажиотажем мы решили продлить прием заявок для танцоров Московской области до вечера пятницы. Все, кто не успел записать видеовизитки и отправить заявку, смогут попытать счастье до 25 апреля», — подчеркнула директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В этом году фестиваль «Город танцует в парках» откроется 17 мая федеральным концертом на сцене Центрального городского парка Королева. Участники всероссийского этапа получат дипломы Лауреата I, II и III степени. Танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.

Оценивать выступления участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава.

В этом году в конкурсной программе будет представлено 2 номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». К участию приглашаются танцоры от 10 до 14 и от 15 до 35 лет. Подать заявку на участие танцоры из Подмосковья могут на сайте городтанцует.рф до 25 апреля 2025 года.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.