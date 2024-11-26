Подмосковный добровольческий проект вошел в топ-100 лучших проектов за 2023 год

Фонд президентских грантов назвал 100 лучших проектов, реализованных в 2023 году. Среди них проект добровольческого движения «Дорогою добра» для детей с ОВЗ, мероприятия которого вот уже несколько лет проводят в библиотеке им. А. Ахматовой в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего Фонд рассматривал свыше 4 тыс. проектов со всей России.

Волонтеры, помогающие развитию и социальной адаптации детей с ОВЗ — давние партнеры домодедовской библиотеки, которая не только стала площадкой для мероприятий добровольческого движения, но и активно включилась в работу с родителями и детьми, требующими особого внимания.

В системное расписание библиотеки им. А. Ахматовой включено сразу несколько событий, которые совместно с педагогами и волонтерами проводят здесь на регулярной основе. Среди них цикл занятий «Арт-терапия» по вторникам, где с детьми занимаются живописью и лепкой, и комплексные нейрозанятия инклюзивной арт-студии «Волшебная шкатулка» по средам, помогающие физическому и интеллектуальному развитию особенных детей.

Кроме того, библиотекари помогают и самим волонтерам в организации праздников и специальных мероприятий, проводят консультации, предлагают материалы и литературу для занятий, активно включая участников проекта в жизнь библиотеки.

Больше информации об инклюзивных проектах в библиотеках Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.