Подмосковные вокалисты завоевали Гран-при на фестивале в Твери

Подмосковные вокалисты Муриковского ЦСДК Шатуры завоевали Гран-при на фестивале «Музыка! Танец! Ты!» в Твери, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Твери прошёл фестиваль-конкурс «Музыка! Танец! Ты!». Вокалисты Муриковского ЦСДК представили на суд жюри 11 номеров.

Гран-при и специальный приз от члена жюри Алёны Галлиардт получила Алиса Искакова с «Песней Звездочёта».

Лауреатами и дипломантами стали Анастасия Лаптева, ансамбль «Цветы жизни», Анна Акиншина, Елизавета Дмитриева, ансамбль «Ириски», Дарина Орлова, Карина Букач, Маргарита Ходакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.