Подмосковные проекты стали лауреатами окружного этапа премии Russian Event Awards

сегодня в 15:32

С 9 по 11 октября в Коломне в арт-квартале «Патефонка» состоялся финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Для участия в окружном этапе премии было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО.

Победители окружного этапа премии примут участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 26–28 ноября в Нижнем Новгороде.

Лауреаты Окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — СЗФО и ЦФО 2025 от Московской области

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением от 100 000 до 1 млн человек)»:

1 место — I фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Красногорск.

3 место — Фестиваль «МультиГрад в Коломенском кремле», МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель», Коломна.

Номинация «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал»:

1 место — «Путь», Архипов Илья Михайлович — режиссер МБУ «Дворец культуры имени В. Н. Леонова», Зарайск.

Номинация «Лучшее молодежное туристическое событие»:

2 место — Федеральный концерт III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Королев.

Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:

2 место — Государственный мемориальный музыкальный музей заповедник П. И. Чайковского, Клин.

Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:

2 место — Сказочные Странствия, АНО «Вечный Город», Коломна.

Номинация «Лучшее этнокультурное событие»:

2 место — Фестиваль народного творчества «Краснолетье», МБУ «Школа ремесел», Коломна.

3 место — Фольклорный фестиваль: «Ступинская застолица или овощной разгуляй», Управление культуры и молодежной политики г. о. Ступино, Ступино.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:

3 место — Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур», АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Подольск.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма»:

3 место — Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском, АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», Лосино-Петровский.

Номинация «Лучшая идея туристического события»:

3 место — Фестиваль впечатлений «Город эмоций», МБУ «КГЦБС», Коломна.

Номинация «Лучший парк — центр туризма города»:

3 место — Раменский городской парк, МАУ Дирекция парков Раменского м. о., Раменское.

Номинация «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия»:

3 место — Парк-отель «Орловский», ООО «Парк-отель „Орловский“, Видное.

Номинация «Лучшее деловое событие в области туризма»:

3 место — Научный форум как инструмент перехода от культурно-познавательного к интеллектуальному туризму (на примере Открытых Абакумовских чтений), МБУ «Коломенская картинная галерея „Дом Озерова“, Коломна.

3 место — Летняя Встреча. Проект КОМПАС, МАУ «Музейно-туристический центр г. о. Клин», Клин.

·Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек»:

3 место — VII Международный фестиваль спаржи, МУК «Городской центр культуры и досуга», г. о. Коломна, г. Озеры.

Номинация «Лучшее туристическое событие в гибридном формате»:

3 место — «Вкусные истории. От молока до глазированного сырка», Музей истории молока и глазированного сырка ООО «Ростагрокомплекс», Пушкино.

Специальный диплом за «яркий дебют» получил Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, МБУК «Парки культуры и отдыха», Ступино.

Специальный диплом за «развитие инклюзивного туризма и особую социальную миссию» вручили Открытому фестивалю художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы раскрываем крылья», МБУ Дворец культуры «Тепловозостроитель», Коломна.

Специальными дипломами за «реализацию социально значимых проектов в области туризма» награждены Областной патриотический фестиваль «Одна на всех Великая Победа», Богданова Виктория Викторовна ГБУ СО МО «КЦСОиР „Коломенский“, Коломна и Областной фестиваль „Ромашковое счастье“, Богданова Виктория Викторовна ГБУ СО МО „КЦСОиР „Коломенский“, Коломна.

Премия прошла в память о Геннадии Шаталове, ее основателе. Организаторами финала выступили: Администрация г. о. Коломна, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур», Управление по культуре и туризму Администрации г. о. Коломна, Арт-квартал «Патефонка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.