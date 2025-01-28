Подмосковные музыканты взяли гран-при на Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Броня Отчизны» проходил в очном и заочном форматах, на которых лобненские музыканты показали высокие результаты, сообщает пресс-служба администрации.

Софья Каплий стала лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», возрастная группа 13-15 лет за исполнение песни Валерии «Самолет».

Юная лобненка имеет множество наград других конкурсов. Девочка окончила музыкальную школу и уже второй год занимается в вокальной студии Ларисы Абабковой, которая также приняла участие в конкурсе.

Лариса отправила свое концертное видео с авторской песней Александры Квашеной «Весна» и удостоилась гран-при конкурса в категории «Эстрадный вокал» в возрастной группе 26 лет и старше. В 2020 году музыкант была награждена дипломом фонда Орфей как «Лучший педагог».

Занятия в «Вокальной студии Ларисы Абабковой» проходят в павильоне Центрального парка по понедельникам и пятницам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.