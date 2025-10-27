Подмосковные горнолыжные клубы стали лауреатами премии Ski Business Awards

Церемония награждения была приурочена к форуму туристических территорий, который прошел в спорткомплексе Лужники в Москве. Лауреатами премии стали два подмосковных горнолыжных курорта региона: «Сорочаны» и клуб Гая Северина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спортивный курорт «Сорочаны» одержал победу сразу в двух ключевых номинациях: «Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс от 2 до 10 км» и «Лучший прокат горнолыжного оборудования».

Горнолыжный клуб Гая Северина стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс менее 2 км».

В число победителей также вошли курорты Роза Хутор и Красная Поляна (Краснодарский край), курорт Таежная Саланга (Кемеровская область), курорт Губаха (Пермский край), курорт Бобровый лог (Красноярский край), курорт Игора (Ленинградская область) и другие.

Премия SKI BUSINESS AWARDS была учреждена в 2018 году и проходит в рамках Форума туристических территорий и выставки. В Форуме принимают участие представители горнолыжной индустрии России, органов власти, депутаты Государственной думы, инвесторы, девелоперы, руководители курортов, отельеры, рестораторы и туроператоры. В этом году номинацию лучших горнолыжных комплексов впервые разделили на три категории по протяженности трасс: до 2 км, от 2 до 10 км и свыше 10 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.