Подмосковные гитаристы стали лауреатами международного фестиваля-конкурса

В Санкт-Петербурге проходит международный фестиваль-конкурс «Метелица». Организатором выступает Европейская ассоциация культуры при поддержке министерства культуры РФ. Творческое соревнование идет в нескольких номинациях: «Хореография», «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Театр», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство», «Цирковое искусство» и «Кино», сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

Конкурс проходит в онлайн формате, для участия принимаются видеозаписи. «Мы не судим по качеству видео. Талант — наш главный ориентир!» — отмечают организаторы.

Город Дзержинский на международном конкурсе представили юные гитаристы МБУ ДО «Детская школа искусств». Ребята (12+) вошли в число лауреатов: К. Варвара удостоена звания лауреата I степени; у К. Ксении — диплом лауреата II степени.

«Поздравляем наших девочек и их преподавателя Владислава Ивановича Колесниченко с победой! Желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые творческие вершины!» — отмечается в телеграм-канале ДШИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.