Подмосковные библиотеки ждут маленьких посетителей на новогодние мероприятия

Библиотеки Московской области подготовили более 3 тыс. мероприятий для ребят к празднованию Нового года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году праздники отметят во всех библиотеках региона.Новогодние программы для детей и подростков предлагают различные форматы елок, музыкальные представления, спектакли, квесты и другие развлекательные мероприятия.

Больше информации о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Московской области в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.