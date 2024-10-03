Подмосковные библиотеки примут участие в конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

1 октября в России завершился первый этап Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение». Свои заявки на участие отправили семь библиотек Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодный конкурс лучших библиотечных практик позволяет выявить и отметить достижения и инновации в библиотечной сфере региона. В этом году Воскресенск представлен в номинации «Лучшие библиотечные практики», Егорьевск, Жуковский, Истра и Зарайск участвуют в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях», Королев и Клин претендуют на победу в номинации «Библиотека как бренд».

Самый масштабный проект на конкурс выдвинула Московская губернская универсальная библиотека, расположенная в подмосковном Королеве. Проект «Мы работаем для библиотек» связан с продвижением Губернской библиотеки как экосистемы для библиотек и отражает самые разные направления деятельности — от разработки дизайн-концепции помещений, форменного стиля в одежде сотрудников, внедрения культурных кодов до генерации новых идей, проектов, новых цифровых сервисов. Эта работа направлена на продвижение образа и ценностей главной библиотеки региона и муниципальных библиотек, которые она объединяет.

Первый этап по подаче заявок завершился 1 октября 2024 года. Во втором этапе жюри будет рассматривать и обсуждать предоставленные библиотеками материалы, чтобы определить победителей конкурса. Победители получат дипломы от министерства культуры Российской Федерации, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки.

Конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Его целями являются повышение эффективности работы библиотек как социокультурной площадки, стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности работников, выявление лучших практик и распространение успешного опыта работы библиотек в сфере медиа и многое другое.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.