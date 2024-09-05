Подмосковные библиотеки подали заявки на получение грантовой поддержки

Библиотеки Подмосковья подали 10 заявок на получение грантовой поддержки в Президентский фонд культурных инициатив. Среди заявленных проектов — «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино), «Луховицкие огуречники: от опупыша до жеребца» (Луховицы) и «Химия города» (Воскресенск). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Учебный центр Губернской библиотеки значительно способствует успеху этих проектов. Курс «От идеи до реализации» помогает библиотекам найти идею, оформить ее в проект и добиться победы в грантовых конкурсах.

За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от Президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ, таких как молодежное движение «Движение первых» и «РосМолодежь». Среди успешных инициатив — «Литературная карта библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» библиотек Коломны, «Школа блогера-путешественника Дементия Ципулина» библиотеки Луховиц и «Фантастика в чертежах: конструктор будущего Сергея Королева» библиотек Королева.

Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подавать в Президентский фонд культурных инициатив до 10 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.