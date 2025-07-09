Подмосковные библиотеки осваивают современные технологии

Библиотеки региона продолжают превращаться в полноценные мультиформатные центры, где получить новые знания или провести досуг с пользой можно не только с книгами, но и с использованием современных технологических новинок. Для этого активно применяются шлемы виртуальной реальности, которые позволяют читателям максимально использовать их образовательный потенциал. Для посетителей стали доступны уроки профориентации в виртуальных симуляциях, интерактивные VR-экскурсии и просветительские фильмы-360, а также творчество и развивающие игры. Все это доступно в подмосковных библиотеках и привлекает внимание как молодежи, так и взрослой аудитории, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке Долгопрудного с помощью современных технологий на авиасимуляторе можно погрузиться в мир авиатехники, поиграть в гоночные игры, посетить виртуальные экскурсии и интерактивные экспозиции. Во время учебного года на VR-оборудовании здесь проводят занятия по ключевым школьным предметам.

Библиотеки г. о. Домодедово — Центральная библиотека им. А. А. Ахматовой, Городская детская библиотека № 33, Лобановская сельская библиотека № 17, Домодедовская сельская библиотека № 12 — используют VR-технологии для знакомства читателей с различными профессиями, отдаленными уголками нашей планеты, морскими глубинами и космосом. Особой популярностью пользуются профориентационные игры Job Simulator, мастер-классы по выпечке и украшению тортов, музыкальные игры и экскурсии по достопримечательностям планеты.

Центральная городская библиотека Лобни предлагает посетителям целую коллекцию просветительских фильмов в формате 360° для детей и подростков о литературе, правилах дорожного движения, подводном мире или природных достопримечательностях планеты.

В Центральной библиотеке г. о. Чехов с помощью кабинок виртуальной реальности посетителей знакомят с многообразием возможностей VR-технологий: помимо познавательных фильмов и игр, можно познакомиться с жизнью и творчеством А. П. Чехова и прогуляться по улицам его родного города Таганрога.

В Центральной городской библиотеке г. Дзержинский VR-комната предоставляет возможность маленьким и взрослым читателям совершить путешествие по природным и историческим достопримечательностям.

Центральная городская библиотека Химок использует VR-шлемы для образовательных целей.

Библиотеки Коломны — Центральная городская библиотека, Сергиевская сельская библиотека, Акатьевская сельская библиотека — успешно составляют конкуренцию местным VR-клубам, предлагая детям и взрослым спокойный и познавательный виртуальный досуг: фильмы-360°, экскурсии и игры, помогающие углубиться в самые разные знания о том, как устроена окружающая действительность.

В библиотеке семейного чтения № 5 г. Королева с помощью VR-технологий можно смотреть познавательные и развлекательные фильмы или играть в обучающие игры.

В Центральной библиотеке Видного на базе VR-клуба уже сформировалось свое молодежное игровое сообщество.

VR-измерение Луховицкой библиотеки им. И. И. Морозова создано на стыке образовательных программ и киберспортивных дисциплин. С помощью современных технологий ребята не только тренируют свои киберспортивные навыки, но и готовятся к экзаменам и определяются с выбором профессий. Опираясь на интересы местных школьников и абитуриентов, здесь предлагают анатомический симулятор Human Anatomy VR для будущих медиков и готовятся к запуску целого образовательного курса по конструированию и механики на базе Car Mechanic Simulator.

Вопреки опасениям о том, что компьютерные миры подменяют интерес к чтению и образованию, VR-оборудование в подмосковных библиотеках успешно служит обратному. Оно не только привлекает в библиотеки новых читателей и молодежь, помогая им обучаться и развивать свои навыки на новом технологическом уровне, но и создает основу для увлекательного изучения школьных предметов, профориентации, расширения культурного кругозора и досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.