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Подмосковную «Планету талантов» капитально отремонтируют в 2025 г

В городском округе Лобня Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» ждет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году. Будет проведен капитальный ремонт с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБУДО «Дворец детского и юношеского творчества „Планета талантов“».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1968 года постройки, общая площадь которого 974,4 кв. м. Оно расположено по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Булычева, д. 7.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.