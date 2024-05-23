Подмосковное объединение «Гжель» приняло участие в выставке в Харбине

Объединение «Гжель», производство которого локализовано в Раменском городском округе, представило свою продукцию на VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Мероприятие прошло с 17 по 21 мая в Харбине (Китай). Это важная торгово-промышленная платформа, способствующая расширению и диверсификации партнерства между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке были представлены стенды российских и китайских компаний, экспозиции субъектов Российской Федерации и провинций Китая. Объединение «Гжель» на своем стенде впервые представило, помимо традиционных изделий, премиальные коллекции из костяного фарфора, которые вызвали интерес со стороны аудитории Китая.

«Участие в ЭКСПО позволило оценить потенциал сотрудничества с китайскими ритейлерами и выйти на прямой контакт с дистрибьюторами Харбина. На выставке объединение «Гжель» было представлено новым торговым домом «Кузнецовский фарфор», официальная регистрация которого в ближайшее время будет завершена, что даст возможность представления продукции на таких популярных торговых платформах как Tao Bao, Tmall и JD, которые являются ключевыми точками онлайн-торговли в Китае», — отметил коммерческий директор Объединения «Гжель» Сергей Генералов.

По итогам участия в ЭКСПО Объединение «Гжель» достигло договоренностей с двумя крупными дистрибьюторами из провинции Харбин, один из которых представляет не только магазины фарфора, но и туристические торговые точки. Ближайшая отправка продукции на территорию Китая запланирована до конца мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.