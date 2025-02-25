Подмосковная «художница» повредила выставку в Петербурге, за что получила штраф

«Художница» из Подмосковья оштрафована за испорченную в Петербурге выставку, сообщает «Бриф24» .

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение дела о повреждении уличной выставки, вынеся обвинительный приговор. Обвиняемая «художница» из Московской области обязана выплатить штраф в размере 50 000 рублей за порчу экспозиции.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы отметили, что девушка признана виновной, однако детали ее действий и содержание самой выставки не разглашаются. Сама «художница» отрицает свою причастность к произошедшему.

Ранее появилась информация о том, что девушка оставила на выставочных стендах оскорбительные надписи, затрагивающие российских солдат, Украину и проведение спецоперации.