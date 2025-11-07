Подмосковная губернская универсальная библиотека проведет библиохакатон

сегодня в 17:49

С 11 по 21 ноября в Московской губернской универсальной библиотеке пройдет библиохакатон «Трансформация: адаптация библиотек к новым реалиям». Мероприятие будет проводиться в гибридном формате, как очно, так и онлайн, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Участникам предстоит разработать инициативы, направленные на решение ключевых задач современной библиотеки: повышение качества обслуживания пользователей, эффективное комплектование фондов, продвижение литературы среди различных аудиторий и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников.

Программа Хакатона:

11 ноября (онлайн).

14:00 Доклад первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова о лучших практиках и направлениях развития культурных учреждений региона.

Жеребьевка проектных команд, знакомство с кураторами.

14 ноября (онлайн).

Промежуточные сессии по проектам: участники смогут обсудить идеи, поставить конкретные цели и определить этапы реализации своих проектов. Будут подготовлены концепции, определены методы продвижения и сформированы показатели оценки эффективности.

19 ноября (онлайн).

Подготовка финальной презентации: завершение проектной работы, оформление материалов, создание презентаций и видеороликов.

21 ноября (офлайн, Губернская библиотека, г. Королев, пр-т Королева, д. 24).

Защита проектов перед жюри и церемония награждения победителей. Участники представят свои проекты, поделятся результатами исследований и достигнутыми целями. Эксперты дадут обратную связь каждому проекту.

Лучшая идея будет положена в основу будущих реформ и трансформации работы библиотек региона, включающих обновление инфраструктуры и цифровые технологии, повышающие интерес читателей.

Подать заявку для участия можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.