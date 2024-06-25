Подмосковная филармония представила премьеру композиции «Сказка о царе Салтане»

24 июня во Дворце культуры «Яуза» г. о. Мытищи состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Сказка о царе Салтане» в исполнении артистов Московской областной филармонии. На премьере побывали 840 зрителей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка посвящена 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина. Знакомая с детства поэзия, красочный мультимедийный видеоряд и яркая музыка Н. А. Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко погрузила зрителей в мир пушкинских сказок. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако, режиссер и автор креативной концепции — Екатерина Лесничая.

Как напомнили в министерстве культуры и туризма Подмосковья, симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым. Изначально это был один из первых музыкальных коллективов, обратившихся к аутентичному стилю исполнения музыки барокко в России. Сегодня «Инструментальная капелла» — оркестр многожанровой музыкальной палитры. В репертуаре оркестра — музыка эпохи барокко (Бах, Вивальди), венского классицизма (Гайдн, Моцарт), романтиков (Шуберт, Мендельсон), русских композиторов (Аренский, Чайковский, Римский-Корсаков), произведения XX века (Бриттен, Шостакович, Шнитке), а также эстрадные сочинения и шедевры киномузыки.

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