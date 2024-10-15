Подмосковная фабрика выпустила лимитированную коллекцию подносов для выставки

Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выпустили лимитированную коллекцию подносов к выставке «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В работах мастеров Жостовской фабрики воспроизведены фрагменты картин фламандских живописцев XVII века. При этом сохранена уникальная техника росписи. Таким образом в коллекции подносов соединились традиции русского декоративно-прикладного искусства и наследие фламандской школы натюрморта. Работа над коллекцией стала новым опытом для жостовских живописцев. Почти 200 лет мастера Жостово создают произведения искусства, вдохновляясь цветами и плодами. Прикосновение к традиции фламандской живописи XVII века, обладающей особым символизмом и требующей особой техники исполнения, безусловно обогатило традиционную жостовскую школу и привнесло новую необычную нотку в произведения мастеров.

В процессе работы над росписью этих подносов жостовские художники погрузились в атмосферу фламандского натюрморта, где каждый элемент имеет свое значение. Картины Франса Снейдерса в переработке жостовских мастеров приобрели новое прочтение.

«Вдохновляясь работами Франса Снейдерса, мы стремились передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранив нашу уникальную технику росписи», — отметила член союза художников России, мастер Жостовской фабрики Наталья Фролова.

Каждый поднос изготовлен вручную, ни одна работа не повторяет другую и существует в единственном экземпляре. Увидеть и приобрести подносы можно в сувенирных киосках Пушкинского музея рядом с Белым залом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.