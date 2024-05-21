Подмосковная «Единая Россия» подвела итоги конкурса «Победный май»

Конкурс рисунков «Победный май» проходил в Московской области с 10 апреля по инициативе региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Участниками стали более 500 жителей региона в возрасте от 55 до 87 лет. 50 лучших работ — победителей конкурса выставили в Музее Победы. Экспозиция будет работать до 24 мая этого года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На своих рисунках участники конкурса «Победный май» отразили не только сюжеты Великой Отечественной войны, но и послевоенные годы, авторские варианты поздравительных открыток ко Дню Победы. Художники из Лобни, Воскресенска, Химок и Краснознаменска нарисовали портреты героев своих семей — фронтовиков и тружеников тыла.

Участников и гостей выставки поприветствовали секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководитель региональной общественной приемной Партии, депутат Государственной Думы Алла Полякова, а также председатель совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что каждая работа заставляет остановиться, задуматься, мысленно поблагодарить тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

«Конкурс особенно ценен тем, что объединил наших уважаемых представителей старшего поколения. Спасибо каждому участнику за душевные работы! Вместе мы сохраняем и передаем будущим поколениям знания о подвиге жителей Подмосковья в годы Великой Отечественной войны», — заявил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что «Единая Россия» ведет большую патриотическую работу. Реализуется проект «Историческая память».

«Ко Дню Победы в этом году мы организовали порядка тысячи мероприятий. Партийцы навещали ветеранов Великой Отечественной войны, проводили уроки мужества в школах, приводили в порядок после зимы мемориалы и воинские захоронения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Алла Полякова поблагодарила представителей Музея Победы за помощь в организации и возможность провести выставку в этом культовом месте.

«На открытии выставки собрались жители самых разных городов Подмосковья — более 120 человек. Это и художники, их родные и близкие, и представители ветеранских организаций, и клубов „Активное долголетие“. В первую очередь для победителей, и, конечно, всех присутствующих, мы предусмотрели интересную экскурсию по основной экспозиции музея», — рассказала Алла Полякова.

Активное участие в конкурсе «Победный май» приняли активисты клубов «Активное долголетие», а также члены ветеранских организаций Подмосковья. Так, жительница Богородского городского округа Ольга Заостровных изобразила на своей работе память о героической семье Кругловых из Старой Купавны.

Художник из Клина Александр Сидоров нарисовал на холсте свой взгляд на труд военных автомобилистов. Жительница Ивантеевки Надежда Хомякова подошла к конкурсу оригинально — она нарисовала картину «Противостояние». На первый взгляд на ней — картина боевых действий, но если присмотреться внимательнее, то можно увидеть зашифрованные на холсте портреты Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Жительница Лобни Раиса Середа и Нина Смирнова из Воскресенска нарисовали портреты своих отцов — участников Великой Отечественной войны, а жительница Краснознаменска Марина Рудакова — портрет Нины Козловой — ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.