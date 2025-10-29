Подмосковье вышло в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

сегодня в 13:52

Завершился конкурсный тур XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2025. В финал вышли 360 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. Всего на участие в премии было подано 454 проекта из 59 регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов в области создания и развития туристских маршрутов, предусматривающих посещение достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: исторических, архитектурных, духовных, природных и других.

По итогам конкурсных отборов Московская область вышла в финал по номинациям:

Лучший литературный туристический маршрут — Летняя Встреча. Проект КОМПАС, Клин

Лучшая идея маршрута — Место силы. Территория вдохновения, Клин

Лучшая музейная экскурсия — Музей истории молока и глазированного сырка, Пушкино

Лучшая экскурсия в городе — Город начинается с ЦАГИ, Жуковский,

Лучшее мобильное приложение для туристов — 80 лет Победы, Раменское

Лучший аудиогид — Аудиогид «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны», Королев

Лучший велосипедный марш — Колесо истории Коломенского края, Коломна

Лучший гастрономический маршрут — В гостях у Виноградаря, Павловский Посад

Лучший детский маршрут — Путешествие через эпохи, Жуковский,

Лучший маршрут для пешеходного туризма — Нагорная Дубрава, Коломна

Лучший туристический маршрут для семейного путешествия — Ароматур в Коломну и Цветочная карта России, Коломна

Лучший этнографический маршрут — По следам этнографии Коломны, Коломна.

Победители XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» будут определены в финальном этапе 13–15 ноября в Перми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.