Подмосковье вышло в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Фото - © Фото: Медиабанк.рф
Завершился конкурсный тур XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2025. В финал вышли 360 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. Всего на участие в премии было подано 454 проекта из 59 регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов в области создания и развития туристских маршрутов, предусматривающих посещение достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: исторических, архитектурных, духовных, природных и других.
По итогам конкурсных отборов Московская область вышла в финал по номинациям:
- Лучший литературный туристический маршрут — Летняя Встреча. Проект КОМПАС, Клин
- Лучшая идея маршрута — Место силы. Территория вдохновения, Клин
- Лучшая музейная экскурсия — Музей истории молока и глазированного сырка, Пушкино
- Лучшая экскурсия в городе — Город начинается с ЦАГИ, Жуковский,
- Лучшее мобильное приложение для туристов — 80 лет Победы, Раменское
- Лучший аудиогид — Аудиогид «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны», Королев
- Лучший велосипедный марш — Колесо истории Коломенского края, Коломна
- Лучший гастрономический маршрут — В гостях у Виноградаря, Павловский Посад
- Лучший детский маршрут — Путешествие через эпохи, Жуковский,
- Лучший маршрут для пешеходного туризма — Нагорная Дубрава, Коломна
- Лучший туристический маршрут для семейного путешествия — Ароматур в Коломну и Цветочная карта России, Коломна
- Лучший этнографический маршрут — По следам этнографии Коломны, Коломна.
Победители XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» будут определены в финальном этапе 13–15 ноября в Перми.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.