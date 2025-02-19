Подмосковье вошло в число лидеров по колличеству заявок на Всероссийский конкурс

Более 28 тыс. заявок поступило на Всероссийский конкурс «Родная игрушка», организованный обществом «Знание» и «Движением Первых». Участники из 89 регионов России предложили свои идеи новых отечественных игр и игрушек, ориентированных на традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Больше всего заявок подано в номинации «сюжетно-образная игрушка» (59% от общего количества). Также среди участников популярны форматы настольных игр (28%), конструкторов и сборных моделей (6%). Кроме того, состязания будут проходить в сфере мультимедийных проектов (4%), технических и технологических игрушкек (3%).

Московская область вошла в число лидеров Центрального федерального округа по числу заявок, допущенных до экспертной оценки. В финальном этапе будет участвовать 501 концепция от подмосковных авторов. Экспертное жюри выберет до 45 лучших работ в каждой номинации. Итоги отбора объявят 3 марта.

Экспертами конкурса выступят представители ведущих вузов и организаций, среди которых Высшая школа экономики, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, МИСИС, Российская академия образования и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.