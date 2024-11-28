Подмосковье вошло в число лауреатов конкурса «Самый читающий регион»

Подведены итоги X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Московская область вошла в число лауреатов. Высокую награду Подмосковью присудили за профориентационный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королева», который объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Конкурс «Самый читающий регион» проводится с 2015 года. Ежегодно жюри определяет регион-победитель — «Литературный флагман России» — и три региона-лауреата. В состав жюри входят видные деятели издательского рынка, библиотечной и музейной сферы, писательских организаций, представители отрасли высшего образования. Председатель — президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Звания «Литературный флагман России» удостоена Республика Башкортостан за организацию и проведение международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». В число лауреатов конкурса также вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Спецпризами конкурса удостоены Новосибирская область и Республика Карелия.

«Успешные библиотечные проекты свидетельствуют о том, что сегодня библиотеки в целом активно включены в формирование культурного ландшафта региона. Всего в Московской области 921 библиотека, где проходят более 250 тысяч мероприятий в год, а также 12 литературных усадеб, которые инициируют и проводят мероприятия по популяризации чтения и книги. Более 150 тысяч новых книг, ежегодно поступающих в библиотеки региона, объединены цифровой экосистемой: на портале „Библиотеки Подмосковья“ открыто онлайн-бронирование более 8 млн изданий, хранящихся в наших учреждениях», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Награждение победителей конкурса состоялось 27 ноября в Ассоциации союзов писателей и издателей России на конференции «Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах», на которой лауреаты поделились лучшими региональными практиками по продвижению книги и чтения, а также рассказали о развитии инфраструктуры чтения в своих регионах. От Московской области выступила директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко, которая рассказала о продвижении чтения в библиотеках Подмосковья.

Проект Московской области «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева», который стал одним из победителей конкурса нацелен на популяризацию инженерных и научных профессий космической отрасли через фантастическую литературу.

В основу проекта заложен «жизненный метод» Сергея Королева, важным элементом которого стала любовь конструктора к научно-фантастической литературе, которую он пронес через всю жизнь. Сюжеты книг он воспринимал не как мечты, а как конструкторские задачи. Его фраза «я люблю фантастику в чертежах» дала название проекту. В проекте приняли участие пять команд из ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Всего в проекте поучаствовали порядка 1 500 человек.

Площадки работали в семи городах Московской области. Викторины, квесты и практические лаборатории были организованы по тематическим разделам «Межпланетные перелеты», «Искусственный интеллект», «Энергетика в космосе: реальная и альтернативная», «Способы доставки на орбиту», «Антропология в космических полетах». В рамках проекта снято пять научных шоу с приглашенными экспертами, общее количество просмотров которых составило не менее 25 тысяч. Состоялись экскурсии на предприятия «Роскосмоса», партнера проекта, и в Патентную библиотеку.

Организаторы конкурса «Самый читающий регион» Российский книжный союз при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.