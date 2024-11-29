Подмосковье участвует в форуме «Инвестиции в устойчивое развитие»
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
28 и 29 ноября в Суздале Владимирской области проходит ЭКГ-форум ответственного бизнеса «Инвестиции в устойчивое развитие». Об этом сообщает пресс-служба министерства культура и туризма Подмосковья.
В работе форума принимают участие представители правительства Московской области: заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Представители Московской области приняли участие в пленарном заседании «Золотое кольцо России: новое прочтение, смыслы и вызовы», по итогам которого было подписано соглашение между правительством города Москвы, Правительствами Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей и администрацией Костромской области о сотрудничестве по развитию межрегионального национального туристского маршрута «Золотое кольцо».
В рамках пленарного заседания обсуждалось текущее состояние маршрута «Золотое кольцо», определение вектора для его перезагрузки и получения статуса национального туристического маршрута России.
«На сессии в Суздале мы обсудили будущее туристического маршрута «Золотое кольцо», который включает 9 исторических городов, среди которых и Сергиев Посад. Этот маршрут был создан около 60 лет назад и продолжает пользоваться популярностью у туристов. В текущем году Сергиев Посад уже посетило 1,7 млн человек. Мы планируем сделать город «воротами» в «Золотое кольцо». В городе открыты новые частные музеи, кафе и отели. Кроме того, мы ежегодно благоустраиваем улицы, скверы, парки. В этом году мы благоустроили прогулочный маршрут «Дружба Поколений», лесопарк «Загорское море», а также проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — парк Победы в городе Краснознаменск и другие. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между несколькими регионами для совместного развития этого национального маршрута. Мы уверены, что проект «Золотое Кольцо» поможет привлечь еще больше туристов и раскрыть культурно-туристический потенциал Сергиева Посада и других городов-участников», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Среди вопросов, рассмотренных на заседании, также были дорожная карта и концепция создания национального маршрута «Золотое кольцо», портрет туриста «Золотого кольца» и топ-5 причин, чтобы отправиться в путешествие по легендарному маршруту еще раз, способы интеграции смыслов и традиций в создание комфортной городской среды для жизни и путешествий, создание брендинга национального маршрута «Золотое кольцо» и другие.
Форум проходит во Владимирской области не случайно. Именно она стала первым регионом в стране, который принял закон о развитии ответственного ведения бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга — комплексной оценки «здоровья» субъектов предпринимательской деятельности, направленной на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. За три года существования ЭКГ-рейтинг приобрел федеральный масштаб — в нем участвуют 95% всех хозяйствующих субъектов нашей страны.
Форум проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Центральном Федеральном округе И. О. Щеголева и губернатора Владимирской области А. А. Авдеева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.
По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.