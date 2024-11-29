Подмосковье участвует в форуме «Инвестиции в устойчивое развитие»

28 и 29 ноября в Суздале Владимирской области проходит ЭКГ-форум ответственного бизнеса «Инвестиции в устойчивое развитие». Об этом сообщает пресс-служба министерства культура и туризма Подмосковья.

В работе форума принимают участие представители правительства Московской области: заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Представители Московской области приняли участие в пленарном заседании «Золотое кольцо России: новое прочтение, смыслы и вызовы», по итогам которого было подписано соглашение между правительством города Москвы, Правительствами Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей и администрацией Костромской области о сотрудничестве по развитию межрегионального национального туристского маршрута «Золотое кольцо».

В рамках пленарного заседания обсуждалось текущее состояние маршрута «Золотое кольцо», определение вектора для его перезагрузки и получения статуса национального туристического маршрута России.

«На сессии в Суздале мы обсудили будущее туристического маршрута «Золотое кольцо», который включает 9 исторических городов, среди которых и Сергиев Посад. Этот маршрут был создан около 60 лет назад и продолжает пользоваться популярностью у туристов. В текущем году Сергиев Посад уже посетило 1,7 млн человек. Мы планируем сделать город «воротами» в «Золотое кольцо». В городе открыты новые частные музеи, кафе и отели. Кроме того, мы ежегодно благоустраиваем улицы, скверы, парки. В этом году мы благоустроили прогулочный маршрут «Дружба Поколений», лесопарк «Загорское море», а также проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — парк Победы в городе Краснознаменск и другие. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между несколькими регионами для совместного развития этого национального маршрута. Мы уверены, что проект «Золотое Кольцо» поможет привлечь еще больше туристов и раскрыть культурно-туристический потенциал Сергиева Посада и других городов-участников», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди вопросов, рассмотренных на заседании, также были дорожная карта и концепция создания национального маршрута «Золотое кольцо», портрет туриста «Золотого кольца» и топ-5 причин, чтобы отправиться в путешествие по легендарному маршруту еще раз, способы интеграции смыслов и традиций в создание комфортной городской среды для жизни и путешествий, создание брендинга национального маршрута «Золотое кольцо» и другие.

Форум проходит во Владимирской области не случайно. Именно она стала первым регионом в стране, который принял закон о развитии ответственного ведения бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга — ком­плекс­ной оцен­ки «здо­ро­вья» субъ­ек­тов пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­сти, на­прав­лен­ной на опре­де­ле­ние уров­ня их бла­го­на­деж­но­сти, со­ци­аль­ной и эко­ло­ги­че­ской от­вет­ствен­но­сти. За три года существования ЭКГ-рейтинг приобрел федеральный масштаб — в нем участвуют 95% всех хозяйствующих субъектов нашей страны.

Форум проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Центральном Федеральном округе И. О. Щеголева и губернатора Владимирской области А. А. Авдеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.