Подмосковье стало партнером проекта «Пограничное искусство: Курск и Белгород»

С 20 по 26 июня в Москве пройдет очный образовательный модуль программы арт-лаборатории для молодых творцов «Пограничное искусство: Курск и Белгород». Одним из партнеров этого проекта является министерство культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект «Арт-лаборатория молодых творцов «Пограничное искусство: Курск и Белгород» реализуется для творческой молодежи двух приграничных регионов — Курской и Белгородской областей. Участие в проекте даст возможность молодым деятелям культуры и искусства из приграничных областей получить опыт реализации кросскультурных проектов, поработать с федеральными наставниками, разработать и реализовать театральный проект, который увидят зрители всей России.

На участие в арт-лаборатории было подано свыше 1,6 тысячи заявок. Из них эксперты выбрали 100 участников из Белгородской и Курской областей, которые были допущены к очному модулю.

Цель московского очного модуля — развитие профессиональных компетенций и разработка идей для дальнейшего создания мобильного спектакля. В рамках московского очного модуля участники проекта познакомятся со своими наставниками, а затем под их руководством будут расширить свои знания и компетенции, разрабатывать идею будущей постановки, выбирать ее жанр и будущую целевую аудиторию.

Наставниками проекта стали:

Владимир Панков — режиссер, актер, музыкант, художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Анна Куликова — театральный режиссер, член молодежного сообщества театральных деятелей Таврида АРТ.

Антон Понаровский — режиссер-постановщик Русского драматического театра им. М. Горького, актер.

Юлия Чекмасова — режиссер, хореограф, преподаватель в Институте современного искусства и РИТИ-ГИТИС.

Сергей Аронин — актер, режиссер, кандидат культурологии, доцент Института кино и телевидения.

Михаил Иванов — режиссер народного театра «Новый город», продюсер.

Михаил Чумаченко — режиссер-постановщик, профессор кафедры режиссуры РАТИ (ГИТИС), вице-президент Российского отделения ассоциации любительских театров и театров-студий при ЮНЕСКО, доцент кафедры театрального менеджмента «Театральной школы Константина Райкина».

Анастасия Крюкова — режиссер драматического и кукольного театра, эксперт театральных фестивалей.

Фамил Джавадов — режиссер, участник российских и международных фестивалей, победитель режиссерских лабораторий.

Открытие московского очного модуля состоится в Национальном центре «Россия», а занятия пройдут на театральных площадках Москвы.

После завершения московского очного модуля участникам предстоит онлайн-работа над проектами с наставниками, а после этого — еще один очный образовательный модуль в Академии «Меганом» в Крыму, где состоится защита проектов, которые в дальнейшем покажут на площадках в Белгороде, Курске, Москве и в Крыму.

Партнерами проекта являются Президентский фонд культурных инициатив, Правительство Белгородской области, Правительство Курской области, Департамент культуры города Москвы, АНО «Таврида.АРТ», РОСКОНЦЕРТ, МОСКОНЦЕРТ, Музей Москвы, Союз театральных деятелей Российской Федерации и другие.

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