Подмосковье стало лауреатом премии Russian Event Awards в нескольких номинациях

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27–29 ноября в Нижнем Новгороде состоялся финал ХIII международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В финале участвовали 348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего на соискание XIII международной премии было подано 574 проекта из 63 регионов России, 4 проекта из 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.

29 ноября на территории «Нижегородской ярмарки» прошла торжественная церемония награждения лауреатов XIII международной премии Russian Event Awards 2024.

Московская область заняла призовые места в нескольких номинациях.

Лучшая идея туристического события:

фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», Московская область, Коломна (2 место);

Лучшее молодежное туристическое событие:

гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Московская область, Ивантеевка (3 место);

Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек:

фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, управление социально-значимых проектов Администрации г. о. Клин, Московская область (гран-при);

Всероссийский фестиваль спаржи, туристско-информационный центр VisitKolomna, Московская область, Коломна (2 место);

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек:

международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», Московская область, г. Мытищи (3 место);

Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма:

региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», Некоммерческое партнерство Культурный центр «Лига», Московская область, Коломна (2 место);

фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации г. о. Кашира, Московская область (3 место);

Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма:

гастрономический фестиваль «Царская уха», МБУ «ЦК «Заречье», Московская область, Луховицы, п. Белоомут (2 место);

Лучший муниципальный календарь туристических событий:

12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, управление социально-значимых проектов администрации г. о. Клин, Московская область (2 место);

Событие в области автотуризма:

международный фестиваль караванеров и авто путешественников Caravanex, арт-квартал Патефонка и ООО «Автокемпер Пром», Московская область, Коломна (2 место);

Публикация о событии в отраслевом журнале о проведении конгрессов и деловых мероприятий CongressTime:

международный фестиваль караванеров и авто путешественников Caravanex, арт-квартал Патефонка и ООО «Автокемпер Пром», Московская область, Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.