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Подмосковье стало финалистом конкурса на звание «Культурная столица года 2026»

На площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоялся финал Федерального конкурса на звание «Культурная столица года 2026». Для участия в конкурсе были поданы заявки от 20 городов России, в том числе заявка от Московской области с агломерацией Зарайск и Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме подмосковной агломерации городов Зарайск и Коломна в финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск.

На торжественной церемонии финалисты представили презентации своих возможностей, а также проекты программ развития на 2026 год, на основании которых Оргкомитет конкурса выбрал победителя — город, который станет культурной столицей страны в 2026 году.

В Оргкомитет конкурса на звание «Культурная столица года 2026» вошли: статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева; генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев; директор департамента стратегического развития Минобрнауки РФ Юрий Казаков; первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина; депутат Государственной Думы ФС РФ, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков; заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева; директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич; главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов и другие.

По результатам голосования членов Оргкомитета конкурса культурной столицей 2026 года стал Омск.

Также был объявлен победитель народного голосования на платформе «Госуслуги». Им оказался город Владимир.

Агломерация Зарайск-Коломна от Московской области получила диплом финалиста конкурса.

Конкурс «Культурная столица года» проводится ежегодно с 2023 года. По его результатам звание культурной столицы присуждается одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.