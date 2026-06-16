Подмосковье представило стенд на форуме «Путешествуй на ВДНХ»

Более 510 тыс. человек посетили Международный туристический форум «Путешествуй!», который прошел с 10 по 14 июня на ВДНХ. Московская область представила собственный стенд и приняла участие в деловой программе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятиях форума участвовали все регионы России и более 50 стран. Подмосковье презентовало расширенную географию маршрута «Золотое кольцо» на своей территории. Города были оформлены в виде инсталляций с использованием знаковых архитектурных объектов и культурных кодов.

В работе стенда участвовали художники предприятия НХП «Объединение Гжель» и команда МУК «Культурно-досуговый центр «Дулевский» — проект Трогательный чай с вареньем». Они рассказывали о народных художественных промыслах и проводили мастер-классы по традиционной росписи. Интерактивная программа «Дулевское чаепитие» привлекла большое количество гостей.

Деловая программа форума включала три направления — «продукт», «инфраструктура» и «продвижение». В ней участвовали около 5 тыс. представителей федеральных и региональных органов власти, туроператоров, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Участники обсудили ключевые тренды, меры господдержки, развитие транспортной доступности и создание комфортной среды для туристов.

На площадке подписали 107 соглашений. За три дня состоялось более 280 индивидуальных встреч, а в восьми групповых нетворкинг-сессиях приняли участие 206 представителей бизнеса и государственных организаций из России и зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.