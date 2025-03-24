Подарочные наборы с символикой 80-летия Победы разыграют в творческом конкурсе

Россиян приглашают рассказать историю своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в рамках творческого конкурса, запущенного в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе» .

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно нарисовать рисунок, прочитать стихотворение или исполнить песню военного времени, а затем выложить свое творчество в соцсети.

Для этого необходимо подписаться на официальные каналы празднования во «ВКонтакте» и Telegram. Затем выложить свою работу отдельным постом в соцсети или в комментариях к данному посту с хештегом #ПомнимПобеду.

На сайте празднования появятся самые трогательные и интересные из предложенных материалов.

Акция стартовала в понедельник и проводится до 9 мая. Победителей, которым вручат подарочные наборы с символикой 80-летия Победы, выберут до 15 мая.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.