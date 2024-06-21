Почти 30 кинопоказов провели с начала года в «Умной библиотеке» в Химках

В городском округе Химки с начала этого года на базе «Умной библиотеки» для жителей провели 29 киносеансов. Химчанам показывают исторические, приключенческие, военные и мультипликационные фильмы отечественного и иностранного производства, передает пресс-служба администрации городского округа.

Вечерние кинопоказы для посетителей в «Умной библиотеке» организуют регулярно. Ближайший сеанс пройдет 21 июня в 18:00. Химчане посмотрят картину режиссера Тины Баркалая «Сказки Гофмана». Это лирическая комедия с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях.

«Современные технологии, которыми оснащена библиотека, делают библиоцентр не только местом для чтения, но и центром культуры и творчества для всех поколений. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы. Это позволяет химчанам с пользой проводить время», — отметила депутат совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская.

Напомним, развитие Химкинской библиотечной системы проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы города Дмитрия Волошина. В рамках модернизации библиотеки превращают из простых мест для хранения и выдачи книг в современные центры по проведению интеллектуального и культурного досуга.

«Творческий вечер в «Умной библиотеке» — это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, завязывают дружбу, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», — сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Кинопоказ пройдет 21 июня в 18:00 по адресу: улица Калинина, д. 13. Вход по читательским билетам.

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