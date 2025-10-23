Почти 3 млн человек воспользовались порталом welcome.mosreg.ru за 9 месяцев 2025 г

С 1 января по 30 сентября текущего года на информационном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru зафиксировано 2,7 млн посетителей и 4,9 млн просмотров. С начала года на портале было опубликовано порядка 200 статей, 300 новостей и около 1 000 анонсов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За время своего существования туристический портал Московской области стал главным помощником в планировании путешествий по региону. На сайте представлены все самые интересные места Подмосковья. Здесь можно найти информацию о музеях и театрах — для тех, кто предпочитает культурный досуг, а для любителей активного отдыха — конных и пейнтбольных клубах, картинг-центрах, точках аренды квадроциклов и снегоходов, горнолыжных центрах и многом другом.

Представлены лучшие парки региона с подробным описанием парковой инфраструктуры: велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, аттракционами, кафе и пунктами проката.

На портале можно выбрать отель для ночевки, пансионат, глэмпинг или спа-центр для более длительного отдыха. Представлены сотни ресторанов и кафе с разнообразной кухней и в различных ценовых категориях.

В Подмосковье ежедневно проходят десятки интересных событий — спектакли, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и многое другое. Только с начала года на сайте опубликовали порядка 1 000 анонсов самых интересных мероприятий.

Желающие отправиться в путешествие по Московской области найдут статьи с тематическими подборками: в какие отели лучше поехать с детьми, что посетить в городах Подмосковья в первую очередь, где полетать на воздушном шаре, а куда отправиться на рыбалку. Этот раздел постоянно пополняется новой информацией — с начала года было добавлено около 200 статей.

Кроме того, на портале представлено больше 120 маршрутов по разным городам региона с описанием ключевых достопримечательностей и интересных для посещений мест, а также отели и рестораны, где стоит остановиться.

В разделе «Гиды» вы найдете информацию о самых интересных экскурсиях в сопровождении аттестованных гидов и экскурсоводов, а раздел «Туроператоры» поможет выбрать надежную компанию, которая поспособствует забронировать тур или экскурсию.

Портал развивается и с каждым годом там появляется больше возможностей для организации идеального путешествия. Так, недавно на welcome.mosreg.ru появились виар-туры по паркам Подмосковья. Сейчас виртуальные путешествия доступны по парку усадьбы Кривякино (Воскресенск), парку Малевича (Одинцовский округ) и лесопарку «Шишкин лес» (округа Истра).

Отдельная красочная страница портала посвящена Федоскинской фабрике лаковой миниатюры — всемирно известному народному промыслу, который в этом году отмечает свой 230-летний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.